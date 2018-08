Punto da insetto alla mano: va in choc anafilattico e finisce all'ospedale in codice rosso

LEGGI ANCHE

RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti questa mattina alle ore 9.53 nel Comune di Borgovelino, in località Collerinaldo, per soccorrere una persona (S. D. del 1967 residente in zona), che mentre faceva dei lavori nella boscaglia era stato accidentalmente punto da un insetto sulla mano.A causa del conseguente “shock anafilattico” è stato necessario l’arrivo perentorio in posto dei pompieri sabini e dei sanitari del 118 anch’essi presenti in posto insieme ai carabinieri forestali della locale stazione.Data la particolare morfologia del territorio è stato fatto arrivare in zona il Drago 116 del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco con a bordo gli Elisoccorritori Saf 2b. A quel punto, una volta portato in una zona più consona dalla squadra di terra dei Vigili del Fuoco, la persona è stata verricellata sull’elicottero ed elitrasportata all’ospedale provinciale di Rieti “De Lellis” per le cure del caso.