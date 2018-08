Pesaro, punto da tre vespe mentre guida: schianto da choc anafilattico

Lo hanno punto tre vespe tutte insieme e la reazione improvvisa e drammatica è stata di uno choc anafilattico importante che lo ha colto mentre stava guidando facendogli perdere i sensi. E’ successo ieri mattina a Villa Fastiggi, lungo Strada in Sala.



Sono stati momenti di paura anche se l’uomo, un 53enne della zona, a conti fatti può ben dirsi un miracolato. Perchè l’auto che stava guidando, priva di controllo, è sbandata paurosamente sulla carreggiata finendo contro il muretto di una casa posta ai margini della strada.



Chi ha assistito all’incidente ha dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per gli accertamenti. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore in condizioni di criticità l’automobilista si è ripreso grazie alla tempestività delle cure mediche.



L’urto conseguenza dell’incidente non gli ha fatto riportare seri traumi e alla fine le ferite sono state ritenute di lieve entità. E poco dopo si è ripreso anche dallo choc anafilattico. Non è ancora chiaro dove e come l’uomo sia stato punto dalle tre vespe, ovvero se prima di mettersi in auto o se le stesse siano entrate all’interno dell’abitacolo dai finestrini abbassati.

