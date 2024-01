Ballerina muore a 25 anni perché allergica alle arachidi non indicate nell'etichetta dei biscotti, la sorella attrice: «Ora Orla danza fra le stelle»

Orla Baxendale, ballerina inglese, sorella dell'attrice Ciara, è morta a 25 anni perché gli ingredienti di una marca di biscotti erano stati modificati senza che fosse stata aggiornata l'etichetta. Ed è stato fatale lo choc anafilattico causato dalla presenza di arachidi alle quali l'inglese era allergica. La giovane è morta l'11 gennaio a Hartford (Connecticut). Come ricordano i familiari, riporta The Guardian, Orla, dal 2018 a New York, era ghiotta di quei biscotti che mangiava spesso e così non era assolutamente preparata ad avere una reazione allergica, nonostante ciò ha fatto in tempo a usare il kit per le iniezioni di adrenalina che portava sempre con sé. Purtroppo è stato tutto inutile.

La sorella Ciara l'ha ricordata così con un post su Instagram: «Órla era raggiante, una sognatrice. Sono così onorata di dire che questa ragazza è mia sorella, era così amata da tutti. Mirava alle stelle e viveva profondamente per i suoi sogni ogni giorno della sua vita. Non smetterò mai di parlare della mia Órla. Mi sentivo come se fosse la mia gemella, la mia piccola aiutante. Scherzava sempre e diceva che era la mia mini me, ma non c'è nessuno come Órla. Era così unica e speciale, non c'è mai stata nessuno come lei e non ci sarà mai.



Non smetterò mai, finché sarò su questa terra, di parlare di quanto fosse radiosa, quanto bella, quanto gentile, quanto simpatica, quanto divertente, quanto spiritosa, quanto vibrante. Aveva un tocco dorato. Tutto in lei era magico, era così ultraterrena. Sembra proprio un angelo e non riesco proprio a credere che se ne sia andata. La porterò sempre con me, nel mio cuore e al mio fianco. Se l'hai incontrata, sei fortunato, era un'anima così calda e dorata, ha lasciato una scia di luce dietro di sé e non sarà mai dimenticata.



È semplicemente incomprensibile che le allergie possano togliere la vita ed è una tragedia e un incubo ciò che possono causare. Per favore, informatevi e informate sull'anafilassi, su come usare l'epipen (il kit con la siringa, ndr) e su come individuare i segnali di gravi reazioni allergiche. Non vorrei che ciò accadesse ad alcuna altra famiglia, per il dolore che proviamo per la sua assenza non avremo mai parole. La amo con tutto il cuore e la sua presenza nelle nostre vite ci mancherà per sempre. Spero davvero che la nostra piccola Órla sia da qualche parte a ballare tra le stelle».

Da quel che è stato ricostruito sulla scatola dei biscotti Vanilla Florentine, comprato in un negozio della catena Stew Leonard’s, non era segnalata la presenza di arachidi.

Dopo la morte della ballerina, Stew Leonard’s ha ritioranto centinaia di confezioni di quei biscotti.

La catena ha riferito che “il produttore ha modificato la ricetta” e che la presenza di “arachidi e anche uova non era stata inidicata”.

Cookies United scarica invece la colpa sul distributore.