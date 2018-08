Punto da un'ape, muore sotto gli occhi della moglie infermiera

Il suo cuore non ha retto allo shock anafilattico seguito alla puntura da un'ape nella propria abitazione di via Lota a Vasto. Giovanni D'Adamo, di 72 anni, è morto poco dopo essere stato punto dall'insetto nonostante i primi soccorsi della moglie ex infermiera. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri; l'abitazione si trova in una strada alla periferia sud della città. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno provato a salvare la vita dell'anziano, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La notizia del decesso dell'uomo ha colpito la città dove era molto conosciuto. In tanti lo conoscevano anche nella vicina San Salvo, dove per tanti anni D'Adamo ha prestato servizio come dipendente comunale occupandosi dell'acquedotto. Ora era in pensione da circa dieci anni.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA