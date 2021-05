Settimana internazionale della Croce Rossa, anche il Comune di Rieti ospita la bandiera

RIETI - Anche il Comune di Rieti, in occasione della settimana mondiale della Croce Rossa, rende onore all’emblema simbolo di sacrificio, solidarietà, soccorso e aiuto incondizionato.

Nella giornata di domenica, alla presenza dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, è stata esposta dal Palazzo Comunale la bandiera della Croce Rossa, alla presenza del Presidente del Comitato di Rieti, Mario Cristallini e del Vicepresidente Francesco Palomba.

«Attraverso questo gesto, come ogni anno, intendiamo esaltare il ruolo importante della Croce Rossa nel mondo – dichiara l’assessore Giovanna Palomba – Ringrazio i volontari che, nello scandire attraverso i loro gesti il ‘tempo della gentilezza’, dedicano attenzione ai più vulnerabili. La gentilezza, infatti, può sconfiggere le paure ed alleviare il dolore. Mai come in questo tempo storico, esaltare i piccoli grandi gesti di solidarietà può rendere possibile la trasformazione della sofferenza in risorsa per riflettere sull’essenza del valore del dono e dell’aiuto di cui tutti abbiamo bisogno».

La bandiera resterà esposta per l’intera settimana fino a domenica 9 maggio.

