RIETI - Hanno preso servizio questa mattina i giovani che saranno impegnati nel Servizio Civile attraverso i progetti del Comune di Rieti “Amici del Terminillo”, “Giovani al Centro” e “Solidarietà a Rieti”. Mai come quest’anno il numero di giovani impiegati presso l’Ente è stato così numeroso e la prima giornata di lavoro è iniziata con la firma dei contratti alla presenza del Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, degli assessori ai servizi sociali Giovanna Palomba e al bilancio Claudio Valentini, della dirigente Manuela Rinaldi e dei funzionari Alessandra Colaiuda, Manuela Festuccia e Raffaella Pitz.«Noi saremo a vostra disposizione in tutti i modi e vi chiedo di mettere passione in questo lavoro che sarà un passaggio importante della vostra vita – ha dichiarato il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti – Potrà essere un’esperienza della quale fare tesoro negli anni a venire. Avrete la possibilità di potenziare l’immagine e anche la forza della nostra Città attraverso le vostre giovani energie».«Si tratta di un’esperienza che potrà rappresentare l’inizio di un percorso importante - ha aggiunto l’assessore ai servizi sociali, Giovanna Palomba - La speranza nel futuro e le capacità dei ragazzi saranno una risorsa anche per l’Ente e per migliorare il lavoro che si compie anche rispetto alle giovani generazioni».