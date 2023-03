Spiccano la sfida d'alta quota Cittaducale-Montopoli e il derby Gens Cantalupo-Torri. Le gare

RIETI - Torna la Seconda categoria con le gare della terza giornata di ritorno.

Si parte oggi alle 15 con la capolista Real Gavignano Ponzano che ospiterà lo Sporting Corvaro: gli ospiti cercano il secondo risultato utile di fila, mentre la squadra di mister Galassetti vuole mantenere l’imbattibilità casalinga. Torna in campo dopo il turno di riposo il Monte San Giovanni per la sfida al Laureti contro il Velinia. Sempre oggi alle 15 uno scontro diretto importante per le prime posizioni. Si sfidano infatti Cittaducale e Montopoli: all’andata i “corsari” ebbero la meglio per 2-1. Altra gara di oggi quella del Micheli di Rivodutri tra Santa Susanna e Alto Lazio: i padroni di casa cercano il riscatto visto che la vittoria manca da gennaio.

Sono tre le gare che si disputeranno domani mattina, tutte alle 11. Al Tempesta di Cantalupo va in scena il derby sabino tra Gens e Torri in Sabina. Spicca la sfida tra Forano e Piazza Tevere, rispettivamente al secondo e al quinto posto a soli 3 punti di distanza: nel match d’andata al Gudini i reatini vinsero per 2-0. Altra sfida interessante è quella del Tito Flavio Vespasiano tra Cittareale e Torpedo Rieti: i padroni di casa vogliono rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, così come la Torpedo vuole abbandonare l’ultima posizione in classifica.

Programma gare ed arbitri (XVIII giornata)

Oggi, ore 15

Real Gavignano Ponzano - Sporting Corvaro

Arbitro: Bira Sissoko di Roma1

Monte San Giovanni - Velinia

Arbitro: Yves Boris Mounchikpou di Rieti

Cittaducale – Montopoli

Arbitro: Antonio Maria Bassi di Roma1

Santa Susanna - Alto Lazio

Arbitro: Samir Es Sahhal di Rieti

Domani

Ore 11

Forano - Piazza Tevere

Arbitro: Kacper Mikolaj Zielinski di Viterbo

Gens Cantalupo - Torri in Sabina

Arbitro: Tommaso Leuratti di Rieti

Cittareale - Torpedo Rieti

Arbitro: Nabil Trabelsi di Rieti

Riposa: Atletico Cantalice

Classifica

Real Gavignano Ponzano 38

Forano 29

Montopoli 29

Cittaducale 29

Piazza Tevere 26

Cittareale 25

Monte San Giovanni 22

Atletico Cantalice 22

Gens Cantalupo 20

Alto Lazio 20

Sporting Corvaro 17

Santa Susanna 14

Torri in Sabina 13

Velinia 12

Torpedo Rieti 10

Cittareale, Alto Lazio, Torri in Sabina e Torpedo Rieti con una gara in meno

Monte San Giovani con due gare in meno