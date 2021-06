RIETI - Il Comune di Rieti trova l’accordo per la cessione del terreno antistante il centro commerciale Perseo sul quale edificare la nuova scuola “Minervini-Sisti”.

Fa dunque un sostanziale passo in avanti la possibilità di trasferire nei locali dell’attuale istituto, in piazza Bachelet, molti degli uffici del tribunale di Rieti - dando così vita alla tanto agognata cittadella giudiziaria - e, in cambio, dare il via alla costruzione del nuovo polo scolastico nell’attuale area verde del quartiere di Città Giardino.

L'intesa

Quell’area – sulla quale trent’anni fa, l’allora consigliere di minoranza del Movimento sociale italiano Antonio Cicchetti propose di costruire il nuovo tribunale – è infatti ora in buona parte di proprietà della società titolare del Perseo, con la quale il Comune sembra aver trovato la quadra per poter passare alla fase successiva che andrà in scena tra le stanze (virtuali) di Palazzo di Città.

«Molto dipendeva dall’esito del dialogo con progettisti e proprietari del Perseo – commenta a Il Messaggero l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Emili – Era infatti quello il tavolo sul quale far maturare l’intesa, in maniera tale da soddisfare sia le legittime ambizioni dei privati che la volontà del Comune di Rieti di edificare il nuovo polo scolastico. Sul piano tecnico si è trattato di un confronto complesso, perché non si è discusso soltanto delle estensioni dei terreni ma anche della destinazione urbanistica delle aree e degli standard di legge che è necessario rispettare per poter edificare una nuova scuola. Ora che è stata trovata l’intesa con i proprietari per la cessione delle aree - prosegue ancora l’assessore Emili - dovremo trasformare tutto questo in un atto amministrativo che entro la fine dell’estate dovrà transitare prima in commissione Urbanistica e poi in consiglio comunale, autorizzando così la rimodulazione dei finanziamenti per la scuola Minervini-Sisti (alla quale dovrà essere allegata anche una variante al piano regolatore, ndr), così come concesso lo scorso 25 marzo dal commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, il quale avrà poi altro tempo per prendere atto della decisione del consiglio comunale».

Porzione del demanio

Quasi tutta l’area a ridosso di viale Matteucci è di proprietà privata, eccetto una porzione che appartiene invece al Demanio: «Si tratta di una particella che vorremmo aggregare ai terreni attualmente di proprietà della società che ha il centro commerciale Perseo per migliorare il carattere verde del nuovo istituto, dove dislocheremo la scuola dell’infanzia e quella elementare».

E le medie?

«Di questo ne discuteremo con la dirigente scolastica», conclude l’assessore Antonio Emili. La riqualificazione dell’area potrebbero portare poi anche alla nascita di nuove rotatorie sia nel punto di intersezione tra viale Matteuci e il centro commerciale Perseo, che in quello a ridosso della Questura. Vedremo.