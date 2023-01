Al Perseo torna la Fiera del disco, mostre fotografiche su Rolling Stones e The Who

RIETI - Il Perseo si prepara alla seconda edizione della Fiera del disco, cd e vinile, in programma sabato 4 febbraio dalle 9 alle 20.30 (con dj set dalle 17.30) e domenica 5 dalle 9 alle 20, all’interno della galleria del centro commerciale reatino. L’ingresso è gratuito. Gli appassionati e i collezionisti potranno curiosare tra i trenta espositori e comprare o scambiare dischi, cd e vinili, nuovi o usati. La seconda edizione, poi, porta con sé alcune novità: ci saranno, infatti, due mostre fotografiche dedicate ad altrettante band che hanno fatto la storia della musica, i Rolling Stones con i loro 60 anni di carriera celebrati nel 2022 durante il loro ‘Sixty European Tour’, e The Who. La prima esposizione, in particolare, è composta dagli scatti di Antonio Cerasoli, fan aquilano che con la sua Canon segue da oltre trent’anni in giro per l’Europa questo inossidabile gruppo rock.