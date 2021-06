Rieti, scuola e cultura sulla Sabina sul programma radiofonico

RIETI - Scuola, amministrazione e cultura. Si parlerà di molti argomenti interessanti nell'appuntamento di oggi di "Comuni...cando", rubrica che l'emittente "Regional Radio" dedica settimanalmente ai comuni dell'Unione "Nova Sabina". L'intervista di oggi, dalle 12.15, vedrà ospiti, Guido Poeta, maestro, ricercatore e scrittore locale, Massimiliano Filabozzi in qualità di coordinatore dell'Unione dei Comuni "Nova Sabina" e la vicaria dell'istituto omnicomprensivo "Sandro Pertini" Roberta Stentella. L'appuntamento fa parte di un progetto di comunicazione territoriale che l'Unione, per conto dei comuni aderenti, sta promuovendo per parlare di quanto accade nei propri territori e offrire approfondimenti di storia e cultura locale.