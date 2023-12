Rieti, dimensionamento scolastico: il Reatino chiederà una deroga per il 2024/2025

RIETI - Convocata dalla Presidente Roberto Cuneo un seduta plenaria in Provincia con tutti i sindaci del territorio, dirigenti e sindacati per trattare il tema del dimensionamento scolastico. Dopo un'ampia discussione con scambi di vedute e posizioni è stato deciso, in prima analisi, per ciò che concerne il Reatino, di chiedere alla Regione una deroga per l'anno scolastico 2024/ 25 riguardo all'ipotesi di accorpamenti tra istituti considerata anche la particolare conformazione del territorio provinciale e le problematiche legate alla viabilità e sopratutto il rischio spopolamento delle aree interne.

Le dichiarazioni. “Con la riunione plenaria di oggi – ha spiegato la Presidente della Provincia Roberta Cuneo- è stata condivisa questa linea anche con i sindacati e i dirigenti scolastici, una linea accolta con favore e integrata con le istanze dei sindacati e degli stessi dirigenti.

Abbiamo anche costituito un tavolo tecnico – prosegue la Cuneo- che si riunirà per affrontare la questione del dimensionamento calata sul territorio della provincia di Rieti e che affronterà le problematiche del territorio. Il tavolo tecnico oggi costituito nell'arco dei prossimi mesi ha intenzione di proporre alla Regione un dimensionamento che sia realmente condiviso con i territori e che rispetti le identità funzionali dei Comuni senza svantaggiare nessuno e che non sia basata solo sulla logica prettamente analitica dei numeri. Insieme al consigliere Provinciale Chiara Simonetti continueremo a tutelare le necessità del nostro territorio, per lavorare, al fianco di sindaci, dirigenti e sindacati, per un provvedimento che sia specifico per la nostra zona