Volley femminile, Tesei firma ordinanza: 1000 spettatori per Perugia-Cuneo

Saranno al massimo mille gli spettatori che domenica potranno seguire la partita tra Perugia e Cuneo, valevole per il campionato della serie A1 femminile. La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha infatti firmato un'ordinanza che dispone la deroga al numero massimo di spettatori fissato dai Decreti del Presidente del consiglio dei ministri, per la partita del 4 ottobre 2020 PERUGIA-CUNEO (Campionato 2020/2021, serie A1 pallavolo femminile). Con il provvedimento, in sostanza, si consente l’accesso al pubblico negli impianti sportivi nel limite del 25% della capienza, comunque per un massimo di 1000 spettatori e nel rigoroso rispetto delle norme vigenti. La deroga è concessa esclusivamente per il singolo evento e tenuto conto delle attuali condizioni epidemiologiche. «L’Ordinanza - riferisce Palazzo Donini - dispone anche che Wealth Planet Perugia Volley dovrà conservare, per almeno 14 giorni, copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing».