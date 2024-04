Lunedì 8 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Giocare a Scrabble conviene: aiuta ad apprendere sempre nuovi vocaboli e la geografia, oltre a sostenere il turismo e l’enogastronomia locali. E così, per la seconda volta in tre anni - nel fine settimana appena trascorso – Rieti è stata nuovamente protagonista come tappa della decina di eventi nazionali promossi ogni anno dalla Federazione italiana gioco Scrabble – l’immortale gioco da tavolo “Scarabeo”, distribuito in Italia dall’Editrice Giochi e dalla Mattel a livello internazionale – ospitando il suo secondo torneo tricolore, dopo il primo andato in scena nel 2022.

Il movimento. L’ultima volta, due anni fa, il Green Pass limitava ancora spostamenti e voglia di partecipare, mentre stavolta fra le stanze interne dell’Hotel Miramonti si è arrivati a contare partecipanti provenienti da tutta Italia, dopo aver macinato chilometri di viaggio per non mancare all’appuntamento nazionale articolato tra i quattro match giocati sabato pomeriggio e i restanti tre di ieri mattina. Mente e motore dell’evento è stato, ancora una volta, l’appassionato reatino Marco Pilati, che è di nuovo riuscito a far candidare Rieti come tappa del torneo tricolore: «Appuntamenti come quello appena disputato all’Hotel Miramonti sono molto utili per assorbire la crescente quantità di persone che, a livello nazionale, esprimono il desiderio di potersi confrontare dal vivo con altri giocatori magari conosciuti online», spiega Pilati.

Il ritorno turistico. E oltre ai premi costituiti da coppe e dalle specialità fornite dal negozio reatino “AmatriciAmo” da far conoscere a chi proviene da Milano o dalla Liguria, Scrabble ha dato una scossa anche al possibile turismo di ritorno, consentendo agli accompagnatori dei giocatori provenienti da tutta Italia di poter conoscere le bellezze di Rieti Sotterranea e del Santuario de La Foresta, accompagnati dalla docente reatina Concetta Ranieri, moglie di Pilati.

Come poterci giocare? E se a Rieti qualcuno volesse avvicinarsi a Scrabble o far uscire allo scoperto la sua passione, come può fare? «Ad eccezione degli eventi dal vivo, normalmente internet consente di giocare online tutto l’anno – conclude Pilati – Fra le pagine Facebook più gettonate c’è quella di “Gioco Scrabble Italia”, alla quale si può prendere parte scaricando l’app “Scrabble Go”. In questo modo, nel corso degli anni sono nate amicizie che si sono poi rinsaldate durante gli incontri dal vivo. Approfittare degli eventi nazionali per giocare dal vivo e conoscere nuove persone, come è avvenuto in questo fine settimana all’Hotel Miramonti, ha infatti tutto un altro gusto».