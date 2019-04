© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Regolati da una specifica convenzione, la Scopigno Cup e il Liceo Statale “Elena Principessa di Napoli” hanno condiviso un’attività di Alternanza Scuola-lavoro, oggi più opportunatamente denominata “Percorso per le competenza trasversali e per l’Orientamento”.Il Liceo Linguistico, con le classi 3G e 4G, hanno realizzato una serie di iniziative tese a valorizzare sia le loro competenze relazionali e organizzative, che quelle linguistiche acquisite, consentendo ai giovanissimi sportivi di conoscere meglio la città di Rieti.Coordinati dalle prof. sse Elisabetta Occhiodoro, Cristina Lucandri, Sonia Paiella e Patrizia Dionisi, gli studenti hanno realizzato un itinerario turistico in lingua italiana e inglese. La mattina del 17 aprile gli alunni del Liceo Linguistico della classe 3G hanno quindi accompagnato una squadra italiana, la Roma, e una svedese, la Malmo per le vie del centro storico.Forte apprezzamento da parte dei giovani calciatori per essere stati accolti da ragazzi e ragazze che hanno cercato di dare e fare del loro meglio affinché sentissero Rieti un pò come casa propria, fornendo un itinerario che può essere attivato da uno specifico link, realizzato dalla classe 4G, tradotto in inglese, spagnolo e tedesco, così da rivedere “virtualmente” i luoghi già visitati.Nel corso della mattina del 17 aprile, il sindaco Antonio Cicchetti e Roberto Donati, consigliere con delega allo sport e il patron della Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti, in un’affollata sala del Consiglio comunale, hanno ringraziato la prof. Gerardina Volpe, Dirigente del Liceo Statale “Elena Principessa di Napoli”, per aver favorito questa importante esperienza di collaborazione con l’amministrazione, contribuendo a far conoscere Rieti fuori dal nostro territorio.La prof. Volpe ha ringraziato per l’opportunità data agli alunni del Liceo Linguistico, della professionalità dei docenti coinvolti, ricordando che anche il Liceo Musicale ha contribuito a creare un significativo clima di accoglienza delle squadre coinvolte nel corso dell’evento di apertura del progetto avvenuto nel mese di ottobre.