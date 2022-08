Scopigno Cup al via, ad Amatrice ospiti Gabriele Gravina, Greta Beccaglia e Diego Armando Maradona jr

RIETI - La 30esima edizione della Scopigno Cup Rieti – Amatrice World Football Tournament Under 17, Memorial Manlio e Loris Scopigno (in programma il 30-31 agosto e 1-2 settembre 2022) parte domani.

Una densa giornata di sport che avrà il suo culmine alle ore 15,30 con la partita inaugurale tra F.C. Inter e S.S. Lazio presso lo stadio Paride Tilesi di Amatrice (trasmesso in diretta su Rai Sport.

«Avremo ospiti il Presidente della Figc Gabriele Gravina e la madrina del torneo di quest’anno, Greta Beccaglia -annuncia il Presidente Asd Scopigno Fabrizio Formichetti- ad Amatrice sarà presente anche Diego Armando Maradona Jr.».

Oggi sono già arrivati a Rieti i brasiliani del Fluminense, freschi vincitori di due tornei, in Svizzera la Ginevra Cup e in Olanda la Heemskerk Cup, pronti a misurarsi con le altre formazioni e tentare il tris allo Scopigno.

Ecco il programma completo di domani, 30 agosto:

Ore 10,00: Arrivo squadre e staff e saluto del Sindaco di Rieti;

Ore 11,00: Inaugurazione Mostra Internazionale di Arte e Pittura

Ore 15,30: F.C. INTER - S.S. LAZIO (Stadio Paride Paride Tilesi Amatrice) " DIRETTA RAI SPORT"

Ore 16,30: FENERBAHCE (Turchia) - POL. CANTALICE FD 18 (Stadio Marco Gudini Rieti) (Diretta Streaming) Ore 15.30: AS. ROMA - LODIGIANI 1972 (Stadio La Borghesiana Roma) (Diretta Streaming)



Ore 15,30: U.S. SALERNITANA - NAPOLI UNITED (Stadio San Pietro Napoli) (Diretta Streaming)Ore 18.30: CONVEGNO in collaborazione con AIAC LAZIO " IL CALCIO TRA CODIFICHE E PRINCIPI"

Sul sito (http://www.scopignocuprieti.com) e sui social media (Facebook, Instagram, Twitter, You Tube) è on line il programma delle gare, che vedranno coinvolte ben cinque città (Rieti, Amatrice, Roma, Napoli, Terni e Cittareale). Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sui social e sul sito.

Elenco delle squadre partecipanti: Neftchi Baku (Aze), Fenerbahce (Tur), F.C. Inter, A.S. Roma, S.S.C. Napoli, S.S. Lazio, Fluminense (Bra), U.S. Salernitana, Ternana Calcio, Lodigiani 1927, United Napoli, Pol. Cantalice FD 18.

Una manifestazione che vede anche l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, realizzata con il contributo di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport ed Enit e Ministero del Turismo e la collaborazione di prestigiosi partner quali: Crai, Intesa San Paolo, Algida, Poste Italiane, Fondazione Varrone, Ri.Tec, Arexons e come fornitore tecnico la Umbro e Sixtus. Un grazie particolare alla Figc e al Presidente Dott. Gabriele Gravina per il sostegno e a Rai Sport e Radio Radio che sono sempre vicine nella comunicazione dell’evento.