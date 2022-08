Martedì 30 Agosto 2022, 00:10

RIETI - A breve, una nuova riunione tecnica di coordinamento in Prefettura per la prosecuzione delle ricerche di Silvia Cipriani, la 77enne scomparsa lo scorso 23 luglio da Cerchiara, piccola frazione del Comune di Rieti. Riprenderanno dunque le ricerche sul campo da parte delle forze dell’ordine per l’ex postina in pensione, sparita nel nulla da oltre un mese. Ieri a Rieti anche la troupe della trasmissione televisiva di Rai 1 de “L’Estate in Diretta” che ha spostato il suo set tra Cerchiara, la Procura di Rieti e l’appartamento cittadino della 77enne, al civico 12 di via delle Orchidee. Rimane aperto il fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere, ma si tornerà sul campo alla ricerca della donna con squadre di vigili del fuoco, carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale, unità cinofile e droni. Con probabilità tornerà in volo anche l’elicottero Drago in dotazione ai vigili del fuoco per la perlustrazione delle aree meno accessibili e impervie. In sostanza si andrà ad attivare di nuovo il protocollo per il secondo atto di ricerche, secondo le modalità e i tempi delle precedenti perlustrazioni ad alto impatto, che avevano visto la ricognizione di numerose aree molto vaste e lontane tra loro, come la Val Canera e tutti i paesi vicino a Cerchiara, e poi Contigliano, Montenero Sabino e Monte San Giovanni, queste ultime località e paesi che Silvia Cipriani aveva frequentato e dove era conosciuta per il suo lavoro di postina. Procura e Prefettura, rispetto a una vicenda di dominio pubblico da oltre un mese, scelgono comunque la linea del massimo riserbo, rimanendo barricate nel silenzio.

I passaggi. Ieri l’inviata de “L’Estate in diretta”, la giornalista Sara Verta, ha intervistato una vicina di casa di Silvia Cipriani e un operatore del supermarket dove l’anziana era solita fare la spesa, con un servizio in diretta andato in onda nel pomeriggio di ieri alle ore 17.45. Da tutti la signora Cipriani viene descritta come una persona amabile, abitudinaria e tranquilla. Una vicina di casa ha ricordato il suo amore per i nipoti, asserendo che per lei erano «come dei figli». Ma dove è finita Silvia Cipriani? Al momento nessuna risposta neanche dagli inquirenti che, comunque, nei giorni scorsi avevano confermato di seguire una determinata pista nell’ambito di un preciso contesto investigativo. Una scia d’indagine legata a un presunto movente rispetto al quale sono state configurate ipotesi e congetture senza ancora riscontri ufficiali da parte delle autorità locali e giudiziarie, con verosimili moventi teorizzati: da quello economico, a quello legato a dissapori di vicinato, fino a cause accidentali o un gesto volontario. Ecco perché il principale filone investigativo rimane legato e concentrato sulla figura di Silvia Cipriani: le sue frequentazioni, il suo recente passato e se, nella vita della donna, possano essere entrate terze persone che poi le abbiano fatto del male.