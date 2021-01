Lo sciopero studentesco non si ferma, domani l'incontro con il prefetto

RIETI - Continua anche questa mattina la protesta per moltissimi studenti delle scuole superiori di Rieti, in attesa dell’incontro online fissato per la giornata di domani con la Prefettura dove verranno esposte in un primo momento le criticità dei vari istituti.

«Il tavolo con il Prefetto è sicuramente un buon passo in avanti – afferma in una nota il Coordinamento Studentesco Rieti – sperando che questo possa essere un primo passo verso un miglioramento delle condizioni degli studenti».

Nel frattempo i rappresentanti hanno organizzato delle assemblee online con i propri studenti in sciopero per aumentare le occasioni di confronto tramite cui chiarire dubbi e intenzioni.

