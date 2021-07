Santa Rufina in gioco, al via i quarti per il calcio a 5 e la “gabbia”

Mercoledì 28 Luglio 2021, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 15:10

RIETI - Santa Rufina in Gioco riprende a pieno regime dopo lo stop di calcetto e gabbia per una giornata. Siamo già ai quarti di finali per queste due discipline, ma anche per gli altri sport in campo è il momento del rush finale: domenica sapremo chi saranno i vincitori. Si preannuncia una serata ricca di sano agonismo al Centro Sortivo di Santa Rufina, mentre il palco sarà affidato all’allegria dei “4 Col Matto”, che porteranno successi della musica italiana riadattati con originalità.

Risultati IX giornata



Beach Volley

Bacino del Giometra – I Non Lo So 0-2

Santa Fè Nomeni – Sgateam 1-2

Patate Bollenti – Gialosai 2-1

Padel

Primerano Dionisi – Tocca Bartolucci 0-6/3-6

Faggi Galeone – Deli Mitrotti 3-6/4-6

Ciccaglioni – Ciaramelletti – Larai Perugi 6-1/6-1

Capuano Labonia – Patacchiola Ciogli 6-0/6-0

Santoni Desideri – Rossi Cerri 6-0/6-0

Duranti Spadoni – D’Ascenzo Falcone 2-6/3-6

Basket 3vs3

Le Pantere – Rum & Pecora 49-73

Programma X giornata



Calcio a 5 (Quarti di finale)

Ore 19.30: Fabietto Bar – S.Sbronza

Ore 20.45: Babadook – Bandoleros

Ore 22: Edil Impianti di Porru Pietro – Cantalice Boys

Ore 23. 15: Autolavaggio Bocchi – Beer Sheva

Beach Volley

Ore 20.30: #SaveTheBall – Sgateam

Ore 21.30: Patate Bollenti – I Non Lo So

Ore 22.30: Il Bacino del Giometra – Santa Fè Nomeni

Padel

Ore 20: Iacobelli Oddi - Santoni Desideri

Ore 20.45: De Cicco Formichetti - Mancini Savelli

Ore 21.30: A. Guadagnoli Cornacchiola - Cardini Grillo

Ore 22.15: Bandiera Del Rio - Duranti Spadoni

Ore 23: Fazzi M.Donati - Graziani D'Aquilio

Basket 3vs3

Ore 21.30: Le Pantere – I Leoni

Ore 22.30: I Lupi – Milwaukee Becks

Gabbia (Quarti di finale)

Ore 20.30: Berni y Patani – Mac. Francia

Ore 21: S.Sbronza – Real Sardella

Ore 21.30: Desperados – La Cicolana

Ore 22: Bo – F.C. Solo Campari