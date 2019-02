RIETI - A Regina Pacis le famiglie che frequentano il Salotto di zia Marilena si sono ritrovate, domenica, per un pranzo in compagnia. Il Salotto, spazio dedicato all’allattamento al seno, è un luogo di confronto. Lo sanno bene le mamme e i papà che da quasi dieci anni si ritrovano tre volte a settimana (il lunedì, il mercoledì e il venerdì) in uno spazio che offre sostegno senza giudizio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra tante bontà gastronomiche e bambini in maschera, diversi gli assenti a causa dell’influenza, la giornata è trascorsa serenamente, tra una poppata e l’altra. Presenti anche i papà.“Marilena è il nostro porto sicuro” commentano le mamme, che incontro dopo incontro sono diventate amiche. “Abbiamo le stesse esigenze e ci capiamo, siamo diventate un bel gruppo e ci fa piacere restare unite”.“È un angelo sceso dal cielo – aggiunge una donna – Ci segue nel momento più importante della vita, sempre con sorrisi e con una disponibilità che raramente si trova oggi”.“Per me – le fa eco una compagna – ha rappresentato un aiuto fondamentale per il primo figlio, una guida in un momento tanto delicato. Ho trovato al Salotto risposte che altrove non ho avuto”.“La conosco da tre anni quando è nata la prima bambina. Dall’ospedale mi hanno dimesso con il latte artificiale, mi dicevano che mia figlia non cresceva. Io mi sono impuntata. Zia mi ha aiutato tanto, ed il suo sostegno è stato anche psicologico. Ora che ho il secondo figlio è tutto più semplice, ma si è creata una rete talmente bella di mamme, che continuo a venire ad ogni appuntamento”.“Anch’io sono alla seconda figlia – aggiunge una giovane donna – Conobbi Marilena alla nascita della prima, nel 2014, ma allora frequentai poco il Salotto. Ora invece, con la seconda bambina, Marilena mi ha aiutato a passare da un allattamento misto ad uno esclusivo al seno. All’inizio è stato complicato, ma poi tutto si è risolto. Consiglierei ad ogni donna di venire al Salotto. Io lo faccio ogni lunedì, mercoledì e venerdì”.“Zia Marilena è unica. Mi dispiace solo che quando ho partito era chiusa per ferie, mi sarei risparmiata la mastite – continua una mamma – Purtroppo non ho potuto avere mia madre vicina per darmi qualche dritta sull’allattamento, lei, avendo allattato sette figli un po' di esperienza ne ha. Marilena è stata per me la seconda mamma e l’esperienza del Salotto è stata unica: avendo tanto latte ho anche avuto la possibilità di donare più di cinque litri a bambini che ne avevano bisogno”.È di Rieti, ma lavora a Roma una giovane mamma che dopo il parto pensava di tornare nella capitale. “Non è andata come pensavo – racconta - dopo aver conosciuto Marilena questa estate al suo stand alla fiera del peperoncino non ho potuto più farne a meno. Ho pensato di restare a Rieti dove sono stata aiutata in tutto da questa donna meravigliosa che mi ha offerto anche un importante sostegno psicologico”.“Auguro alle coppie di mantenere la loro amicizia– ha commentato Marilena Rosati - Una amicizia che di certo continuerà anche tra i bambini che hanno vissuto insieme questo primo periodo della loro vita. È accaduto già con le prime famiglie venute, che quando possono vengono ancora a trovarmi”.