TikTok Youth Council: al via il nuovo progetto per il benessere digitale delle famiglie e degli adolescenti

Tema fondamentale alla base dei social network è sempre stato quello della sicurezza, soprattutto quella degli adolescenti. Per questo nasce l'iniziativa Tiktok Youth Council, che garantisce una maggiore sicurezza sul social. Il lancio arriva in concomitanza con il nuovo studio globale condotto su oltre 12.000 adolescenti tra i 13 e i 17 anni e i loro genitori, che rivela un desiderio maggiore di lavorare insieme alle piattaforme digitali. TikTok Youth Council è stato creato in collaborazione con Praesidio Safeguarding, un'agenzia specializzata nella sicurezza online, ed è composto da 15 ragazzi tra i 15 e i 18 anni rappresentanti diverse comunità e paesi. Il gruppo si è incontrato per la prima volta nel dicembre 2023 e ha recentemente completato il secondo incontro.

TikTok Youth Council, cosa prevede l'iniziativa

«TikTok Youth Council ha stabilito le sue priorità per il 2024, che includono un’attenzione al benessere e all’inclusione degli adolescenti per garantire che TikTok continui a essere uno spazio sicuro e accessibile per i giovani che vogliono mostrarsi per quello che sono», si legge sulla presentazione dell'iniziativa. In Italia Il 74% degli adolescenti ritiene di essere in grado di stare al sicuro online ma dichiara anche che le piattaforme dovrebbero creare dei forum per ascoltare direttamente i giovani. Al contempo i genitori italiani richiedono maggiore supporto alle scuole nel parlare di sicurezza online e vorrebbero richiedere maggiore controllo sugli account online dei propri figli.

Valiant Richey, Global Head of Outreach and Partnerships per TikTok, ha dichiarato: «TikTok è una piattaforma dove le famiglie si incontrano per creare e godersi momenti memorabili e vogliamo assicurarci di dotare le famiglie degli strumenti necessari per farlo.

Ascoltare gli adolescenti e apportare cambiamenti significativi basati su ciò che hanno da dire è uno dei passi più importanti che possiamo compiere per continuare a costruire una piattaforma sicura».

Lo studio, condotto da YouGov in collaborazione con TikTok, ha esaminato le conversazioni delle famiglie sulla sicurezza online in generale e ha rivelato che la maggior parte parla, almeno una volta alla settimana, dell'uso dei servizi online da parte degli adolescenti. Tuttavia, lo studio mostra che gli adolescenti italiani ammettono di sentirsi a disagio nell'affrontare determinate conversazioni, e argomenti come il bullismo nel 22% dei casi, l'immagine corporea nel 39% (il 41% degli adolescenti dichiara di non voler affrontare questo argomento con nessuno e il 32% in particolare con i propri genitori) e il tempo trascorso sullo schermo nel 31%. Per i genitori è più facile discutere di discriminazione (56%), religione (54%), abuso di alcol e sostanze (51%) e di un lutto (34%) che di sicurezza online.

Tiktok risponde a quanto è emerso

TikTok lavora insieme a esperti del settore per aiutare le famiglie a ottenere informazioni accessibili. Visitando il Centro Sicurezza di TikTok online o nell'app, le persone possono trovare una serie di guide, tra cui quelle sulla prevenzione del bullismo e sull'immagine corporea. Negli ultimi sei mesi, queste sono state visualizzate da oltre un milione di persone ogni mese. Per incoraggiare un maggior numero di persone a consultare i nostri strumenti per i genitori, abbiamo segnalato a centinaia di milioni di persone nella nostra app di conoscere il Collegamento Famigliare. Ora lo mostriamo a ogni nuovo membro della community di età superiore ai 35 anni quando si iscrivono alla nostra app.