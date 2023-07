Sabato 15 Luglio 2023, 00:10

RIETI - Cronaca di una rotatoria annunciata. È quella che sarà realizzata a Rieti all’incrocio tra via Sacchetti Sassetti e via Salaria, con i lavori che scatteranno già lunedì mattina. L’annuncio è arrivato ieri dal Comune, che ha parlato di una rotonda provvisoria. In realtà non si tratta né di una novità, né di una sorpresa: l’arrivo della struttura era stato annunciato 4 anni e mezzo fa, a febbraio 2019, quando si cominciò a parlare dell’adeguamento degli svincoli e delle porte di accesso alla città, con gli interventi lungo la Rieti-Terni alle uscite est e ovest, ma anche all’ammodernamento della “porta sud”, lungo tutta l’alberata di Fonte Cottorella.

Opera propedeutica. Il progetto del famoso “intervento B”, quello che nel piano del commissario della Salaria riguarda l’area sud di Rieti, prevedeva un’ampia rotatoria all’altezza del bivio di Fonte Cottorella oltre al raddoppio dell’alberata con il posizionamento di un ponte sulla superstrada e due rampe di accesso alla Rieti-Terni. Opere di fatto completate e, come prevedeva il progetto iniziale, per rendere tutto più scorrevole sarebbe stato necessario creare una struttura nel punto di congiunzione con la città, all’incrocio con via Sacchetti Sassetti. In quel punto c’è un complesso sistema semaforico, con alternanza di rosso e verde spesso molto rapida per consentire alle auto di defluire in fretta, ma che avrebbe creato notevoli difficoltà con il completamento della nuova viabilità.

Rotatoria necessaria. La nuova conformazione dell’alberata si integrerà con via Fratelli Sebastiani, che sarà a senso unico in ingresso da via Tancia. I semafori e gli spartitraffico davanti alla caserma dei vigili del fuoco mal si conciliano con la nuova viabilità e, proprio per questo, era stata prospettata una rotatoria già in passato. Il caos che si è creato negli ultimi giorni, con la situazione limite di giovedì mattina quando le code in ingresso si sono moltiplicate anche per un incendio di rotoballe sulla Tancia, ha spinto il Comune ad accelerare i tempi. Si parte lunedì con i lavori che andranno avanti probabilmente per una settimana almeno, cominciando dalla rimozione degli spartitraffico, per proseguire con quella dei semafori e con la realizzazione della relativa segnaletica. Un’opera provvisoria che anticiperà la versione definitiva da coordinarsi con la parte di Fonte Cottorella che dovrebbe essere inaugurata non oltre la prima settimana di agosto.