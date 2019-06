© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una nuova società sportiva si affaccia nel panorama calcistico provinciale e con essa tornerà alla ribalta lo storico campo “Gaetano Rinalduzzi” di Montopoli di Sabina che nella scorsa stagione era rimasto inutilizzato. Parliamo della Usd Montopoli 2019 che un gruppo di appassionati del paese sabino ha fatto conoscere nel corso di un’assemblea pubblica tenuta nei locali della biblioteca comunale alla presenza del sindaco Andrea Fiori, del parroco Don Deolito Espinosa e dei rappresentanti delle associazioni locali. “Abbiamo deciso di riproporre il vecchio nome della società risalente al periodo precedente alla fusione con la Sabina - dice Valerio Giannini, uno dei promotori dell’iniziativa - e dar vita ad una realtà nuova nel rispetto e nel ricordo di un passato glorioso che a suo tempo ha fatto felici tante persone di Montopoli. Nel corso di questa assemblea è stato posto il primo mattone di una realtà sportiva che deve coinvolgere il paese in un progetto ambizioso capace di creare un legame sociale per tutta la comunità.Si ripartirà a settembre con una squadra in Terza categoria ed in base al numero dei giocatori si potrebbe partecipare anche ad un campionato di Calcio a 5 disputando le gare nel moderno Palazzetto dello Sport che l’amministrazione comunale ci permetterà di utilizzare. Fondamentale sarà poi un settore giovanile che intendiamo creare con molto scrupolo coinvolgendo i ragazzi di tutto il territorio. Negli ultimi anni si è un po’ perso quel senso di appartenenza e di comunità che in un paese dovrebbe essere fondamentale e che vorremmo ricreare portando qualcosa di costruttivo, richiamando magari tanti giocatori che sono andati a giocare altrove”. Il campo Rinalduzzi, nel frattempo, è stato rimodernato con la costruzione di nuove tribune e l’ampliamento degli spogliatoi.