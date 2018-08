RIETI - Come dichiarato in precedenza gli Arieti erano alla ricerca di un mediano d’apertura di qualità adattabile anche in altri ruoli. La società rende noto che si è chiuso oggi l’accordo con il ventinovenne georgiano George Joglidze, 94 kg per 184 cm, giocatore distintosi in campo per la sua velocità e la sua precisione nei calci. Il mediano attualmente in Francia conta nel suo palmares le presenze in tutte le rappresentative giovanili della Georgia e la partecipazione ai mondiali di Mosca di Rugby 7 disputatisi nel 2007 dove fu anche il miglior realizzatore della squadra. Ricevette anche l’interesse del Sudafrica, intento a naturalizzarlo ma George decise di restare con la maglia georgiana. Atteso a Rieti per il primo settembre con gli Arieti al completo.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:10



