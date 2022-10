Polo didattico. Giacomelli e Lucci (Uil Trasporti Rieti): «Ripristinare sicurezza alla rotatoria di Passo Corese»

RIETI - «C’è’ un luogo a Passo Corese che sta diventando pericoloso. Questo posto è nei pressi del polo didattico. E’ proprio qui che dalla metà di settembre, in corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico, ogni giorno il caos regna sovrano: ogni giorno, sia all’orario di entrata che di uscita dalla scuola, le auto riempiono i due lati della strada mentre gli studenti attraversano la strada senza prestare attenzione». Lo scrivono in una nota Pierluigi Giacomelli, responsabile della uil trasporti rieti e Sabina romana, e la Rsu della Uilt in Cotral, Lucci Giuseppe.



«In tutto questo - spiegano i due sindacalisti - ci sono gli autisti del Cotral, che sono quotidianamente costretti a guidare gli autobus in spazi ridotti con non poca difficoltà e molto stress per entrare e poi uscire dalla rotatoria».





“Situazione che l’azienda ha già segnalato alla sindaca di Fara Sabina chiedendo interventi risolutivi per liberare il tratto di strada in questione dalla sosta selvaggia - aggiunge Giacomelli - ed evidenziati più di una volta anche dalla nostra Rsu Lucci”.“Basterebbe - concludono Giacomelli e Lucci - ripristinare la presenza della polizia locale come lo scorso anno. Noi lo chiediamo e lo riteniamo giusto per la sicurezza di tutti: degli autisti del Cotral, dei genitori che accompagnano i ragazzi a scuola e dei ragazzi stessi. Ciascuno per la sicurezza generale deve fare la sua parte”.