L'incontro nel 2016 a Rieti dello scomparso Roberto Maroni: mise a disposizione dei terremotati i moduli abitativi di Expo

RIETI - Rieti ricorda, in queste ore, la presenza di Roberto Maroni, l'ex ministro dell'Interno e storico esponente della Lega, scomparso questa mattina a 67 anni nella sua casa in provincia di Varese, dopo una lunga malattia, quando in occasione del terremoto che devastò Amatrice e Accumoli e altre zone del centro Italia, nell'agosto 2016, in veste di presidente della Regione Lombardia partecipò nella sede della Prefettura a un incontro organizzato dal commissario straordinario di Governo per la ricostruzione, Vasco Errani, a una riunione dove fu presente anche il capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, per pianificare una serie di iniziative dirette ad aiutare le popolazioni colpite dal sisma. In particolare, l'esponente leghista offrì la disponibilità della regione a mettere a disposizione dei terremotati i moduli abitativi utilizzati in occasione dell'Expo svoltasi a Milano. Dopo la riunione, Maroni effettuò un sopralluogo ad Amatrice per verificare la fattibilita’ della proposta che aveva riscontrato il parere favorevole degli altri rappresentanti. Le scelte successive, invece, portarono a soluzioni diverse, come l'installazione delle Sae, soluzioni abitative di emergenza, in attesa della ricostruzione delle case.