Venerdì 24 Novembre 2023, 07:30

PERUGIA - Umbriafiere ospiterà per tre giorni, dall’1 al 3 dicembre, un salone nazionale delle tecnologie, prodotti e servizi per l’universo del ciclismo e della corsa. È Umbria Bike and Run Show, evento promosso da Epta Confcommercio Umbria con il supporto, fra gli altri, della Regione. Proprio a palazzo Donini ieri c’è stata la presentazione dell’edizione zero, come l’ha definita Aldo Amoni, presidente Epta. «L’evento deve ancora partire ma sono convinto che avrà successo e crescerà sempre di più, perché c’è un grande interesse al mondo del ciclismo, della corsa e degli sport outdoor». «Credo – ha proseguito – che sarà un grande evento anche per i valori di sostenibilità e di salute che porta con sé, grazie anche alla presenza dell’assessorato regionale alla Sanità. Non mancherà la presenza dello stand dell’assessorato regionale al Turismo». Umbria Bike and Run Show è un expo e un evento interattivo ed esperienziale, che consentirà agli amanti dello sport, dell’outdoor e del fitness di provare tante discipline diverse e prendere parte a momenti di salute e divertimento. Dal correre in una pista di atletica all’arrampicare su una parete fissa, sempre con la guida di istruttori qualificati. L’evento si svilupperà anche sul territorio. Per i bikers si terrà la Subasio gravel alla conquista del monte Subasio, mentre ai runners è dedicata la gara Correndo verso l'Invernalissima, con vista sulla città di Assisi. A Umbriafiere ci saranno poi area fitness per lezioni quotidiane, spazi per l’indoor cycling, un’area postural per massaggi e trattamenti fisioterapici per il pre e dopo gara in collaborazione con UniPg e momenti di approfondimento nell'area meeting con talk e convegni su sport, salute e turismo slow. Non solo sport: ogni sera ci sarà un happy hour con dj set, aperitivi, musica e tanto divertimento. Alla presentazione hanno preso parte anche la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, Fabrizio Forsoni, presidente del comitato regionale Uisp, Chiara e Luca Brustenghi di Umbriacrossing. Di un «nuovo evento che arricchisce il panorama delle manifestazioni regionali e va a interessare dei settori in forte crescita», ha parlato Tesei. Per Brustenghi si tratta di «un evento originale, moderno, con grandi prospettive e coerente con la spinta delle più importanti istituzioni medico scientifiche di tutto il mondo, impegnate nella promozione di un sano stile di vita, fatto di pratica sportiva, sana alimentazione e prevenzione».