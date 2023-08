Rivodutri, rubinetti a secco: disagi per la popolazione

RIETI - Rivodutri da alcuni giorni senza acqua. Disagi per anziani, famiglie, attività agricole ed esercizi commerciali. Non bastano a Rivodutri e dintorni i rifornimenti idrici effettuati da Aps: l'assenza di acqua da alcuni giorni sta creando non pochi disagi. In molti si sono spostati a bordo delle proprie auto in direzione Rieti per riempire taniche e bottiglie nelle pubbliche fontane.

Non mancano i problemi per le attività commerciali soprattutto quelle in cui, come i negozi da parrucchiere, in alcuni casi l'acqua è indispensabile tanto che per alcune clienti il risciacquo dallo shampoo è arrivato con le bottiglie d'acqua.

La carenza di acqua si è estesa anche in diverse frazioni. Oggi a Piedicolle l'acqua ha cominciato a scarseggiare pian piano fino ad arrivare a gocce e poi più niente. Tutto sarebbe stato causato da un guasto alla rete idrica e nel tardo pomeriggio di oggi (non ancora ufficialmente confermata) è giunta la notizia che tutto sarebbe stato risolto.