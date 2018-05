Rieti, rissa in un bar: un ferito e tre denunciati

RIETI - La scorsa notte, un equipaggio dell’aliquota radiomobile dei carabinieri è intervenuto all’interno di un bar della Bassa Sabina, dove si era consumata una presunta aggressione ai danni di un uomo. Nell’immediatezza, sono stati escussi i primi testimoni e dai primi accertamenti, sembrava che la vicenda fosse riconducibile a un episodio di lesioni personali tant'è che sul posto era presente solo una persona ferita al volto.



Ma gli operanti, hanno approfondito i controlli e dalla visione delle immagini del circuito di video sorveglianza, hanno rilevato come in effetti, si sia trattato di una vera e propria rissa tra 3 connazionali dell’europa dell’est, compiutamente identificati grazie alle telecamere. al termine degli accertamenti che stanno ancora vedendo impegnati i militari del Nor della compagnia carabinieri di Rieti, i tre saranno deferiti alla competente autorità giudiziaria per rissa aggravata.

Sabato 26 Maggio 2018



