Reate Festival, Cenerentola per le scuole: boom di adesioni

RIETI - L’Opera per i ragazzi e le famiglie, il progetto che ha conquistato la città, che da cinque anni grazie alla collaborazione tra Fondazione Flavio Vespasiano e Associazione Europa In Canto porta i bambini a teatro per cantare l’opera, tornerà dal 21 al 23 novembre e il 5 e 6 dicembre con un nuovo allestimento, Cenerentola di Rossini. Un boom di presenze, quest’anno, che ha richiesto di raddoppiare il numero degli spettacoli, per un totale di 12 repliche. Saranno 1.800 bambini e 1.300 familiari nei prossimi giorni a riempire il Teatro Flavio Vespasiano.

L’Orchestra Europa In Canto sarà diretta da Germano Neri, l’adattamento drammaturgico è di Nunzia Nigro, la regia di Danilo Capezzani. Ancora una volta un grande successo di partecipazione per una formula che appassiona i ragazzi all’opera e che, grazie al coinvolgimento delle famiglie entra nel tessuto cittadino. Lo spettacolo, infatti, è solo il coronamento di un lavoro scrupoloso fatto a scuola con gli insegnanti e a casa con le famiglie, grazie a specifici strumenti didattici forniti ai partecipanti.

A compimento del percorso c’è la messa in scena dello spettacolo finale, dove insieme ad artisti professionisti i veri protagonisti sono i bambini. Tutti i partecipanti, prendendo parte attivamente allo spettacolo, interpretano insieme ai cantanti e all’Orchestra Europa InCanto i brani studiati precedentemente, eseguendo movimenti scenici e coreografici, indossando i costumi costruiti con le proprie mani e utilizzando gli elementi di attrezzeria da loro stessi realizzati.