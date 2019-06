Ultimo aggiornamento: 12:36

RIETI - Si rinnova la tradizione degli stage di selezione per il settore giovanile. Anche quest'anno il Real Rieti cerca giovani talenti da inserire nelle squadre Under 19 nazionale e Under 17 Elite. Le selezioni sono aperte per tutti i ragazzi nati dal 2001 al 2005. Le giornate sono quelle del 25 e 26 giugno, al PalaMalfatti a partire dalle 16.30. Saranno presenti il responsabile del settore giovanile, Marco Palombi ed il responsabile tecnico Fabio Stentella.E' proprio Palombi a spiegare meglio svolgimento e finalità dell'iniziativa: «Invitiamo tutti i ragazzi a provare questa esperienza, svolgeremo un campionato nazionale e uno d'Elite, cerchiamo ragazzi funzionali e che abbiamo voglia di intraprendere questo percorso - spiega-, la raccomandazione è quella di presentarsi con scarpe idonee al parquet, speriamo di avere tanti iscritti, ci sarà lo staff al completo. Il lavoro di quest'anno ci ha portato ad ottimi risultati, lavoriamo in modo trasparente. Ripeto, spero che l'affluenza sia buona, sarà comunque una festa ed una bella esperienza per tutti coloro che parteciperanno. Fondamentale anche che chi è già tesserato si munisca di nulla osta dalla società di appartenenza».Selezioni aperte dunque, per un appuntamento che anche negli anni passati ha sempre fatto registrare numeri davvero importanti.