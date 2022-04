Real Sebastiani a caccia dell'ottava vittoria di fila contro la capolista Roseto. Finelli: «Siamo in fiducia»

RIETI - Posta in palio altissima al PalaSojourner (domani ore 18), il Real Sebastiani ospita la capolista Roseto. Sfida d’alta quota dunque, con gli uomini di Finelli in fiducia da 7 turni, ospitano i detentori della Coppa Italia e una delle competitor più accreditate per la corsa alla promozione. Abruzzesi non al top: in dubbio Nikolic e Mraovic, a forte rischio c’è anche Amoroso.

Il tecnico Finelli presenta così la sfida: «I ragazzi stanno bene, hanno trascorso una settimana intensa sotto l’aspetto del lavoro, Ghersetti ha fatto i suoi primi allenamenti con la squadra e sarà disponibile per qualche minuto, come accaduto in passato per Ndoja. Abbiamo ancora Tchintcharauli fermo, ma è l’unica defezione, nonostante il ragazzo continui a migliorare per farsi trovare pronto a brevissimo. Cresce la condizione fisica e arriviamo a questa gara in buone condizioni perché c’è l’entusiasmo delle sette vittorie di fila e del buon periodo che stiamo vivendo. In sintesi, siamo nelle migliori condizioni per affrontare una gara importantissima sia per la classifica, che per la griglia playoff. Al tempo stesso, però, è importante perché ci confrontiamo con la squadra che finora ha espresso il miglior gioco del girone e che all’andata ci ha dato più di 20 punti di scarto. Il nostro marchio di fabbrica, tatticamente, deve restare la difesa intensa e aggressiva, con una fisicità che dovrà durare per 40′ utilizzando ora anche la profondità del nostro roster, perché da un atteggiamento del genere, può nascere un importante gioco offensivo nei secondi dell’azione. Roseto non ha bisogno di particolari presentazioni: inutile fare i nomi di Amoroso e Di Emidio, il primo una vera stella, il secondo eletto miglior giocatore della Coppa Italia vinta a inizio marzo. Ci sono anche Mei, Ruggiero, Pastore e Nikolic, tutti elementi di grande impatto tecnico e fisico. Ma a me piace molto anche il playmaker Zampogna, un Duemila da non sottovalutare, che è a tutti gli effetti un senior. Mi aspetto un PalaSojourner ricolmo d’affetto e di sostegno, il famoso 6° uomo in campo che, a queste latitudini, ha sempre fatto la differenza sul rendimento della squadra».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: 1 Tchintcharauli, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 15 Maganza, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 25 Ndoja, 33 Okiljevic. All. Finelli.

Liofilchem Roseto: 3 Gaeta, 6 Zampogna, 13 Di Emidio, 17 Bassi,19 Mei, 20 Ruggiero, 21 Pastore, 22 Amoroso, 35 Mraovic, 46 Nikolic, 77 Serafini. All. Quaglia.

Arbitri: Cassinadri (Re) e Nonna (Va).

Le altre gare

Ozzano - Npc

Teramo - Giulianova

Civitanova - Luiss

Ancona - Senigallia

Faenza - Imola

Rimini - Montegranaro

Cesena - Jesi

Classifica

Roseto 40

Rimini 38

Npc 36

Real Sebastiani 34

Ancona, Ozzano, Senigallia e Imola 30

Faenza e Cesena 22

Teramo e Luiss 20

Jesi 15

Giulianova e Civitanova 6

Montegranaro 4