Il Real Sebastiani si ritrova a Casa Real. Foto. Dell'Agnello: «Pronti a partire». Chiodoni: «Lavorare qui è stimolante»

RIETI - Niente microfoni, telecamere e dirette a Casa Real questa mattina e nessuna dichiarazione ufficiale. Tutto rimandato alla presentazione ufficiale dell’8 settembre al parco del Coriandolo.

Semplice appuntamento per chi - giornalisti, addetti ai lavori, sportivi - voleva salutare i vecchi giocatori e conoscere i nuovi atleti del Real Sebastiani mentre ricevevano il materiale tecnico e si scattavano le foto singole per il web.

Opportunità per incontrare il coach Sandro Dell’Agnello e il suo staff tecnico e per conoscere Marcello Chiodoni, direttore tecnico che farà da trait d’union fra la squadra e il patron Roberto Pietropaoli, in vacanza.

Null’altro che frasi di circostanza e manifestazioni di soddisfazione per la squadra allestita che effettuerà il primo allenamento oggi alle 18.

«Siamo pronti a partire, sono fiducioso nel gruppo. Ora bisogna metterli insieme» ha detto il coach. «Felice di essere a Rieti per questa nuova esperienza – dichiara Chiodoni – ho trovato una valida struttura. Stimolante per lavorare».