Il Real Sebastiani supera Formia 66-85 e rafforza la vetta. Righetti: «Bene ma dobbiamo migliorarci»

RIETI - Il Real Sebastiani si aggiudica 66-85 il recupero della II giornata contro Formia centrando il poker e rafforzando la vetta del giorne D1 (+ 4 sulle inseguitrici). Però questa volta Formia non ci sta a fare da vittima sacrificale e ieri, gara giocata a Valmontone per accordo fra le società, pur priva di Longobardi, ha venduto cara la pelle contro un Real deconcentrato e dal brutto approccio iniziale che ha sofferto 20 minuti prima di allungare e vincere.

La partita

I primi 4’ sembrano il replay della gara di 24 giorni fa: 5-16 per il Real che, però, perde subito concentrazione e Formia, con grinta, ritmo e difesa, colma il gap a favore dei reatini. Al 13’ ospiti a -1 (26-27) riuscendo a mandare a canestro ben 8 uomini. Finalmente il Real si scuote grazie ai più esperti: Ndoja e Casini spalleggiano Loschi, sale il ritmo, Formia resiste in difesa ma commette vari falli. Al 20’ break di 5-17, Real a +13 (31-44) che diventa 37-49 al riposo. Poi il coach Alex Righetti si fa sentire nello spogliatoio e nel terzo periodo il Real è più concreto e allunga a 42-57 al 26’. Formia prova a resistere ma paga lo sforzo e piomba a 48-68 al 30’. L’ultimo quarto non registra novità.

Il coach

«E’ stata una partita che abbiamo avuto sempre in pugno, abbiamo gestito sia le risorse, che le energie. Quello che chiedo ai ragazzi è di avere sempre un atteggiamento propositivo perché possiamo e dobbiamo migliorarci ogni volta di più. Vittoria meritata, larga nel punteggio, ma a Formia va dato atto di aver giocato una gara intensa, senza mai mollare costringendoci a commettere più d’un errore. E’ importante però aver chiuso questo primo scorcio di stagione con un mini break sulle avversarie in attesa della ripresa del campionato. Ai tifosi e agli sportivi reatini auguro innanzitutto la salute e speriamo di conoscerci preso a Rieti al Palazzo. Dal 6 gennaio? Magari». Queste le parole di coach Righetti al termine della gara.

Il tabellino

Meta Formia: Jovocic 6 (1/2, 1/3), Grgurovic 9 (2/4, 1/1), Di Prospero 2 (0/2 da 2), Ianuale 5 (0/2, 1/2), Tamburrini 18 (9/17 da 2), Digno 6 (3/3, 0/4), Laguzzi 4 (1/7, 0/1), Verazzo 8 (4/7, 0/1), Scampone 8 (1/3, 2/4), Polidori, Macera, Tartaglione. All. Di Rocco.

Real Sebastiani Rieti: Drigo 2 (1/1, 0/1), Ndoja 18 (3/5, 2/7), Loschi 24 (2/5, 3/7), Casini 11 (2/4, 2/6), Cena 9 (2/3, 1/1), Diomede 4 (1/2, 0/3), Traini 9 (2/3, 1/3), Di Pizzo 8 (4/5 da 2), Provenzani, Kader, Sornoza ne. All. Righetti.

Arbitri: Chiarugi (Pontedera) e Giustarini (Grosseto).

Note: Tiri da 3 Rieti 9/28, Formia 5/19. Tiri liberi Rieti 24/26, Formia 9/13. 5 falli: nessuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA