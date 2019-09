COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE

RIETI - Prima partita ufficiale per la squadra femminile del Real Rieti e prima vittoria. Le amarantocelesti sono state impegnate ieri nella prima gara del girone a 3 di Coppa Italia di serie C sul campo dell'Orvieto. Nel girone c'è anche il Clt Terni, che sarà il prossimo avversario. Come detto, contro Orvieto è arrivata una bella vittoria per 3-0. Nel primo tempo amarantocelesti in vantaggio con il gol di Paola Capasso, poi nella ripresa arriva l'allungo decisivo con Marta Micangeli e Marta Marroni. Arrivano cosi i primi tre punti nel mini-girone, che tengono ovviamente apertissime le possibilità di passaggio al turno successivo.Soddisfatto il tecnico Fabrizio Vasta: "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene - commenta - subito dopo l'Orvieto ha colpito un palo. L'inizio di ripresa è stato difficile, loro pericolose, poi a metà della ripresa abbiamo trovato il raddoppio, tenendo molto bene in difesa sul loro portiere di movimento. Nel finale, su un fallo laterale a nostro favore è arrivato il terzo gol. Ci voleva una vittoria all'esordio, però dobbiamo essere più concreti sottoporta».Ad accedere al turno successivo saranno le prime due di ogni girone, con il Real che sabato alle 16 ospiterà il Clt, e con un pareggio potrebbe già brindare.Orvieto - Real RIeti 0-3Capasso, Micangeli, Marroni.Real Rieti - Clt (sabato, ore 16, PalaMalfatti)