RIETI - È nata una stella. Al PalaMalfatti è il classe 2001 Javi Roni a trascinare il Real al terzo successo consecutivo. Tripletta per il nimero 10 del Real Rieti, al termine di una partita bellissima, con gli amarantocelesti prima avanti 3-0 poi rimontati da un Mantova mai dopo.



Ci mette 7'' il Real a passare in vantaggio: palla rubata da Rafael e Fortino non lascia scampo a Prado per l'1-0. Il Real parte fortissimo e trova anche il raddoppio con Javi Roni: bravo a girarsi ad un avversario e depositare in porta il raddoppio. Il Kaos accusa il colpo ed il Real trova anche il tris sempre con Javi Roni. Prima dell'intervallo, a 50'' dal termine, Dimas accorcia siglando il 3-1. Nella ripresa l'intensità del Real cala, e azione dopo azione il Kaos inizia a prendere fiducia. Ancora Dimas fa doppietta e accorcia le distanze, poi una puntata di Bueno pareggia i conti. È il momento peggiore per il Real, che però trova la zampata di Fortino per il 4-3 che fa cambiare nuovamente l'inerzia. A chiudere i conti ci pensa Javi Roni, che fredda Prado sul primo palo e fa 5-3.

Il forcing finale del Mantova con il portiere di movimento non porta frutti: terza vittoria consecutiva per il Real, che sale a quota 9 in classifica, mantiene il PalaMalfatti inviolato e continua la crescita verso la parte più difficile del girone di andata.

LE PAROLE DI JEFFE

A commentare la gara è capitan Jeffe, al rientro: «Vittoria importante davanti ai nostri tifosi, sul nostro campo sempre importante vincere. Loro avevano grande qualità nel palleggio e piano piano sono ventuti fuori, bravi a soffrire e chiuderla nel finale».

IL TABELLINO

Real Rieti: Micoli, Moura, Rafinha Novaes, Fortino, De Luca, Romano, Jeffe, Baroni, Javi Roni, De Michelis, Jelovcic, Rafinha Rizzi, Pasculli, Relandini. All. Micoli

Kaos Mantova: Prado, Kytola, Parrel, Mateus, Dimas, Leleco, Micheletto, Bueno, Di Guida, Salas, Rondelli, Cabeça, Gabriel, Fontaniello. All. Milella

Arbitri: Morabito (Vercelli), Brischetto (Acireale). Crono: Turano (Roma 2)

Marcatori: 0'07'' p.t. Fortino (R), 5'57'' Javi Roni (R), 18'36'' Javi Roni (R), 19'10'' Dimas (M), 5'36'' s.t. Dimas (M), 7'22'' Bueno (M), 13'28'' Fortino (R), 15'03'' Javi Roni (R)

Note: ammoniti Cabeça (M), Micoli (R); spettatori 300 circa.

