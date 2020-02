© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Big match questa sera, 19 febbraio, per la squadra femminile del Real Rieti, che alle 21.30 ospita al PalaMalfatti il Collesanto, ovvero la squadra che ha estromesso le amarantocelesti dalla Coppa di categoria. Le ragazze di Fabrizio Vasta vogliono ottenere una vittoria che da una parte vendicherebbe proprio l'eliminazione in Coppa, dall'altra terrebbe le ragazze in corsa per la vittoria del campionato, in una classifica che rimane tutta da decifrare per via delle diverse gare da recuperare.A parlare della sfida che andrà in scena al PalaMalfatti è Paola Capasso: «Sì, è vero, stasera ci aspetta un big match, sappiamo che non sarà un avversario facile, ma daremo il massimo per portare a casa i tre punti». Nella gara di andata, in Coppa, era arrivata una sconfitta pesante, mentre al ritorno, in un copione completamente diverso, le amarantocelesti andarono ko 2-0: «Nella partita di andata siamo scese in campo poco concentrate - ammette Capasso - al ritorno è stata tutt'altra partita. Per oggi ci sono molti fattori che ci spingono a fare bene, prima di tutto perché giochiamo in casa - spiega il capitano amarantoceleste - e poi proprio perché abbiamo grande voglia di riscatto dopo la Coppa, è un avversario alla nostra portata, ce la possiamo giocare».Una sfida chiave per il futuro, che potrebbe ancora portare capitan Capasso e compagne a giocarsi la promozione diretta.