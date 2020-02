ALTRE GARE, VII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - E’ trascorso un mese dall’ultima partita giocata in casa dal Real Rieti: era il 14 gennaio, arrivò un successo più sofferto del previsto contro il Genova. Gli amarantocelesti continuano a correre intanto, a caccia di Pesaro ed Acqua&Sapone, che saranno avversarie domani nel posticipo.Questa sera, 15 febbraio, alle 20.30 al PalaMalfatti arriva una Cybertel Aniene reduce dal pareggio contro il Signor Prestito Cmb, ma priva degli squalificati Sanna e Schininà, quest’ultimo ex insieme ad Alemao, che dovrebbe essere regolarmente in campo.A tenere banco in casa Real è il “caso” Lukaian, dopo il ricorso presentato dal Padova. La società è tranquilla, attende gli sviluppi che arriveranno dal Giudice Sportivo e tira dritto, tanto che la “bestia”, sarà regolarmente in campo stasera: «Ce lo hanno fatto tesserare regolarmente», ha detto ieri il patron Roberto Pietropaoli.Tra le buone notizie anche il rientro di Franco Jelovcic: il croato ha scontato la squalifica rimediata a Mantova e torna a disposizione, mentre per Moura, che sta iniziando il re-inserimento post infortunio in gruppo, bisognerà ancora attendere.L’Aniene ha condotto una campagna invernale di tutto rispetto, pescando diversi giocatori dal Latina, come Alemao, Mazoni e Anas, oltre che Caio Japa, che è indisponibile causa infortunio. C’è voglia in casa amarantoceleste di “vendicare” l’1-1 dell’andata, ma soprattutto dare continuità di risultati e continuare ad inserire Lukaian nel sistema di gioco.Proprio per lo scontro diretto di domani tra Pesaro ed Acqua&Sapone il Real deve sfruttare la chance di poter accorciare su entrambe, in caso di pareggio, o su una delle due rivali nei piani alti della classifica, anche perché filtra ottimismo sulla decisione del Giudice Sportivo in merito al ricorso del Padova: «Da quello che dice la classifica potrebbe sembrare una partita facile - commenta Jeffe - ma dobbiamo ricordarci le due partite con loro: il pareggio dell'andata e la vittoria sofferta in Coppa Della Divisione. Dovremo approcciare la partita come fatto a Padova, giocare in casa sarà indubbiamente una spinta in più».Signor Prestito Cmb – Lynx Latina 7-2 (giocata ieri)Meta Catania Bricocity – Kaos Mantova 2-5 (giocata ieri)Came Dosson – Sandro Abate Avellino (oggi, ore 16)Todis Lido Di Ostia – Italian Coffee Petrarca Padova (oggi, ore 18.30)Colormax Pescara – Cdm Futsal Genova (oggi, ore 18.30)Feldi Eboli – Real Arzignano (stasera, ore 20)Italservice Pesaro – Acqua&Sapone Unigross (domani,ore 18.30)Italservice Pesaro 54Acqua&Sapone Unigross 53Real Rieti 47Came Dosson 42Sandro Abate Avellino 36Signor Prestito Cmb e Meta Catania 35Feldi Eboli 33Kaos Mantova 32Colormax Pescara 26Todis Lido Di Ostia 18Italian Coffee Petrarca 15Cybertel Aniene e Cdm Futsal Genova 14Real Arzignano 13Lynx Latina 12