GLI ACCOPPIAMENTI

RIETI - Eccolo l'ultimo ostacolo per il Real Rieti verso le Final Four di Coppa Della Divisione, un traguardo che gli amarantocelesti potranno provare a raggiungere giocando in casa. Mancava all'appello una sola squadra per completare il quadro dei quarti, proprio l'avversaria del Real Rieti, uscita ieri dal confronto tra Pro Nissa e Signor Prestito Cmb. La vittoria è andata proprio al Signor Prestito, che si è imposto in trasferta con il risultato finale di 5-2. Sarà quindi la squadra allenata da Scarpitti ad affrontare il Real in gara secca: chi vince va in Final Four. Gli amarantocelesti, come detto, avranno però il vantaggio di potersela giocare in casa, visto che il regolamento della Coppa Della Divisione prevede che ad avere il fattore campo favorevole, in caso di parità di categoria, sia la squadra posizionata più in alto nella graduatoria, in questo caso proprio il Real. I quarti di finale si giocheranno nell'ultimo weekend di febbraio, anche se, in attesa di sapere quale fosse l'avversario, non è ancora stato definito giorno ed orario.Real Rieti - Signor Prestito CmbL84- Italservice PesaroMirafin - Acqua&Sapone UnigrossFeldi Eboli - Came DossonAlla luce di questi accoppiamenti possibile una super Final Four con quelle che, ad oggi, sono anche le prime quattro forze del campionato.