UNDER 19 NAZIONALE - RECUPERO VII GIORNATA

Sporting Juvenia - Real Rieti 1-3

Bertoldo, Autogol, Guadagnoli

UNDER 17 REGIONALE- GIRONE C

Real Rieti - S. S. Lazio 3-3

2 Seferi, Ettaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Buon fine settimana per le squadre giovanili del Real Rieti. In campo sia Under 17 che Under 19, che hanno raccolto rispettivamente un pareggio ed una vittoria. L'Under 19 di Stentella è stata impegnata nel recupero della gara contro lo Sporting Juvenia, vinto 3-1 in trasferta, mentre l'Under 17, dopo essere stata sempre avanti, fa 3-3 con la Lazio al PalaMalfatti. Due buoni risultati complessivamente, in una stagione in cui l'obiettivo primario è la crescita dei ragazzi.Sotto questo punto di vista a tracciare un bilancio è il responsabile del settore giovanile Marco Palombi: «Sulle ultime gare, per quanto riguarda l'Under 19 è arrivato un risultato positivo, anche se la prestazione non è stata brillantissima dal punto di vista del gioco. Tre punti che ci permettono di entrare in zona playoff. Per quanto riguarda l'Under 17 peccato, c'è un pizzico di rammarico, perché siamo stati sempre avanti e si poteva fare bottino pieno».Il bilancio complessivo però è assolutamente positivo: «Con l'Under 19 l'obiettivo è quello di rimanere in zona playoff, purtroppo da inizio stagione stiamo facendo i conti con acciacchi ed infortuni, mister Stentella non ha mai potuto schierare la formazione tipo, ma pesca dall'Under 17 e questo per noi è significativo ed importante. Il lavoro che sta facendo lo staff tecnico nell'Under 17 merita davvero di essere sottolineato. Obiettivi? Rispetto allo scorso anno il campionato è più equilibrato, ci sono più squadre capaci di ambire alle zone alte di classifica, questo da una parte potrebbe essere un vantaggio, ma anche una difficoltà in più».