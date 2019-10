LE DICHIARAZIONI AL TERMINE DELLA GARA

IL TABELLINO

Italpol

Real Rieti

Marcatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con una gara dal cosidetto "minimo sindacale" il Real Rieti si porta a casa la vittoria nel secondo turno di Coppa Della Divisione. Al PalaGems di Roma, orfana di diversi giocatori, la formazione amarantoceleste batte 5-2 l'Italpol (A2) e avanza al turno successivo. Ancora in grande spolvero Rodolfo Fortino, autore di una doppietta, cosi come Massimo De Luca, nel finale anche il gol di Rafael. La formazione di Duda parte bene, mettendoci appena 30'' a sbloccare il match grazie a Rodolfo Fortino. L'Italpol però risponde subito, trovando il pareggio con Batella.Prima dell'intervallo però si scatena Massimo De Luca, che va a segno con una doppietta e manda il Real al riposo sul 3-1. Nella ripresa è l'Italpol ad accorciare le distanze con Ziberi, ma stavolta a rispondere subito è il Real con la doppietta di Fortino, che stampa il 4-2. Nel finale la formazione allenata da Fabrizio Ranieri ci prova con il portiere di movimento, ma è il gol di Rafael a scrivere il definitivo 5-2.La qualificazione al terzo turno è arrivata, ma il tecnico Duda non è soddisfatto: «Oggi il nostro non è stato un atteggiamento da squadra di serie A – dice – Dobbiamo imporci di più sia sotto l’aspetto del gioco, che dal punto di vista della personalità. Unico aspetto positivo stasera è il passaggio del turno. Ora sfrutteremo questa sosta per lavorare sodo e migliorare».: Garcia, Gattarelli, Cascapera, Frigerio, Ziberi, Batella, Bucciolini, Cintado, Bizjak, Ippoliti, Giannone, Filpponi. Allenatore: Ranieri.: Pasculli, Ramon, De Luca, Rafael, Fortino, Micoli, Moura, Jeffe, Rafinha, Romano, Baroni, Javi Roni. Allenatore: Duda.: 0’30” Fortino, 3’01” Batella, 6’42” De Luca, 14’13” De Luca, 2’13″st Ziberi, 10’06″st Fortino, 19’53″st Rafael.