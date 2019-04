IL TABELLONE PLAYOFF

RIETI - Il Real Rieti è pronto a dare l'assalto ai playoff scudetto. Dopo aver chiuso la regular season al terzo posto, la formazione amarantoceleste se la vedrà con la Feldi Eboli di Cipolla, Romano, Josiko e Bocao. Si inizia il 1° maggio al PalaMalfatti di Rieti e, novità delle ultime ore, il fischio di inizio anticipato. La gara, inizialmente prevista per le 20, si giocherà invece alle 17, con diretta su Sportitalia.Il cammino verso lo scudetto, da quest'anno, è ancora più lungo, visto che la Divisione ha apportato alcune modifiche al regolamento. Rispetto agli anni passati infatti, solo i quarti di finale rimangono al meglio delle tre gare, mentre sia in semifinale che in finale si giocherà al meglio delle cinque.Il regolamento dei quarti prevede inoltre che gara 1 si giochi sul campo della squadra meglio posizionata in classifica al termine della regular season, cosi come eventuale gara 3, mentre gara 2, il 4 maggio, il Real se la giocherà al PalaDirceu di Eboli. Passerà in semifinale la squadra che avrà ottenuto il miglior punteggio nelle prime due gare. Non contano i gol realizzati. Si andrà a gara 3 solo se le due squadre avranno ottenuto una vittoria a testa o due pareggi. In caso di parità in gara 3 al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due supplementari da 5' ciascuno. Se la parità persistesse passerebbe il Real Rieti vista la migliore classifica al termine delle regular season.Il regolamento di semifinali e finali prevede invece che le prime due gare si giochino sul campo della meglio piazzata, gara 3 ed eventuale gara 4 sul campo di quella posizionata più in basso, mentre eventuale gara 5 sul campo di chi ha chiuso la regular season più avanti. Per fare un esempio concreto parliamo proprio del Real Rieti. Nei quarti di finale contro Eboli gli amarantocelesti avranno il vantaggio del fattore campo e sono inseriti nella stessa parte di tabellone di Pesaro - Came Dosson. In caso di passaggio in semifinale di Real e Pesaro, gli amarantocelesti avrebbero fattore campo sfavorevole, discorso opposto invece in caso di passaggio della Came Dosson. Semifinali e finali dovranno avere al termien di ogni partita un vincitore: quindi in caso di parità al 40' si effettueranno due tempi da 5' ciascuno. Se il risultato di partità persistesse verrano calciati 3 tiri di rigore, fin quando non ci sarà una squadra vincitrice.Insomma, in mezzo a tante incognite, una certezza c'è: per accedere in semifinale il Real dovrà avere la meglio della Feldi Eboli, anche se i precedenti in campionato non sono favorevoli. I recuperi di Jeffe e Alemao saranno determinanti, cosi come quello di Rafinha, che ha riassaggiato il campo contro il Maritime Augusta nell'ultima di campionato. Il primo appuntamento è quindi fissato: il 1 maggio alle 17 il Real, davanti alle telecamere di Sportitalia, inizierà il suo percorso verso il sogno tricolore.QUARTI DI FINALE1 Acqua&Sapone Unigross - Maritime Augusta2 Lollo Caffè Napoli - Meta Catania3 Italservice Pesaro - Came Dosson4 Real Rieti - Feldi EboliSEMIFINALI (al meglio delle cinque gare)Vincente gara 1 - Vincente gara 2Vincente gara 3 - Vincente gara 4FINALE (al meglio delle cinque gare)