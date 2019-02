DOMENICA L'INVITO DELLA NPC

RIETI - Mano pesantissima del giudice sportivo sul Real Rieti dopo la Final Four di Coppa Della Divisione. Una vera e propria stangata sul Real. Il comunicato si apre con una multa di 3.500 euro per offese dei tifosi a Fulvio Colini e, si legge nel comunicato: «Verso un calciatore avversario. In diverse circostanze inoltre profferivano frasi offensive non percepite all'indirizzo degli arbitri. Per la condotta offensiva perpetrata dal Presidente della società nei confronti dei dirigenti e del Presidente della Divisione Calcio a Cinque che sugli spalti stavano assistendo». Oltre alla squalifica di una giornata per Jefferson, ne arrivano anche 3 per Giuseppe Micoli: «perché dalla panchina offendeva componenti di quella avversaria».La vera botta però è per Alemao, squalificato addirittura fino al 30 aprile: «Perché in occasione dell'espulsione di un proprio compagno di squadra si voltava verso la tribuna ove erano ubicati il Presidente e i dirigenti della Divisione Calcio a Cinque rivolgendo loro reiterate ingiurie».Inibizione fino al 30 marzo per il patron Roberto Pietropaoli: «Perché assistendo alla gara dalla tribuna nel corso della stessa rivolgeva agli arbitri frasi offensive e minacciose non direttamente percepite. Nell'intervallo tra il primo e secondo tempo penetrato indebitamente sul terreno di gioco si dirigeva verso il settore occupato dai dirigenti della Divisione Calcio a Cinque rivolgendo loro frasi gravemente irriguardose».Il Real Rieti ringrazia la società Npc Rieti per l’invito ad essere sugli spalti del PalaSojourner domenica 10 febbraio in occasione di Npc-Casale Monferrato, per festeggiare insieme la conquista della Coppa della Divisione.Al presidente Giuseppe Cattani e al suo entourage, giunga il ringraziamento della proprietà e di tutti i tesserati Real Rieti per aver voluto condividere il raggiungimento di un traguardo sportivo che, nell’occasione specifica, ha messo in risalto l’intera città di Rieti.Il Real Rieti, inoltre, augura alla Npc Rieti che l’attuale trend positivo in fatto di risultati sportivi, possa consentire alla squadra di continuare a veleggiare nella parte altissima della classifica, senza nulla da invidiare a chi attualmente detiene il primato, avendo già ampiamente dimostrato “sul parquet” di meritarlo.