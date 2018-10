IL TECNICO FESTUCCIA

IL TABELLINO

Came Dosson

Real Rieti

Arbitri

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incredibile partita al PalaDosson, il Real Rieti rischia di buttarsi via del tutto e lo fa solamente in parte, pareggiando 4-4 con la bestia nera Came Dosson. Dopo aver condotto per tutta la partita gli amarantocelesti approcciano male il secondo tempo e si fanno rimontare e superare dalla Came.Il Real parte bene e si porta avanti con Nicolodi, prima del raddoppio di Rafinha. La Came accorcia le distanze con un bolide di De Matos, prima dell’1-3 firmato in tap in da Nicolodi. Prima dell’intervallo i padroni di casa accorciano ancora con un gran destro di Igor. Si va al riposo sul 2-3.Approccio soft del Real nella ripresa e Came che ne approfitta, trovando l’uno/due che ribalta tutto sul 4-3. Il Real incassa il colpo ma carica a testa bassa: Morassi si supera in un paio di circostanze poi gli amarantocelesti inseriscono il portiere di movimento. A quattro secondi dalla fine è Chimanguinho a siglare il meritato pareggio.Arriva dunque un punto, Real che rimane imbattuto, ma che deve migliorare nella gestione delle partite. Si sblocca Nicolodi, a segno con una doppietta, ma gli amarantocelesti sono in ansia per Kakà, uscito nel primo tempo per un problema al ginocchio destro. Decimo punto in campionato in quattro partite per il Real, che veenrdì prossimo riceve al PalaMalfatti il Meta Catania.«È stata una gara di sostanza e di sofferenza - dichiara il tecnico David Festuccia a fine gara - Penalizzati dall'assenza di Kakà, siamo stati sempre dentro la partita, in un campo che sarà complicato per chiunque. Il Came è un'ottima squadra, la nostra bestia nera: un buon punto, ora sotto per continuare a lavorare».: Morassi, Grippi, Schiochet, Igor, Vieira, Pietrangelo, Belsito, Fusari, De Matos, Bellomo, Sviercoski, Ronzani, Rosso, Cappelletto. All. Rocha: Garcia Pereira, Nicolodi, Joaozinho, Kakà, Rafinha, Esposito, Stentella, Tuli, De Michelis, Chilelli, Chimanguinho, Giannone, Evandro, Jefferson. All. Festuccia: Adilardi (Collegno), Acquafredda (Molfetta) Crono: Scarpelli (Padova): 8'27'' p.t. Nicolodi (R), 11'23'' Rafinha (C), 13'33'' De Matos (C), 14'20'' Nicolodi (R), 19'13'' Igor (C), 0'53'' s.t. aut. Jefferson (C), 3'25'' Fusari (C), 19'54'' Chimanguinho (R): ammoniti Grippi (C), Rafinha (R), Chimanguinho (R), Chilelli (R), Igor (C), Nicolodi (R), Belsito (C), Evandro Barros (R)