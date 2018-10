LE ASPETTATIVE

RIETI - Tempo di tornare in campo per il Real Rieti, che oggi alle 18.30 (diretta su Npc Tv) sfida la Came Dosson per la quarta di campionato. Partita molto difficile per la squadra di Festuccia e Abati, un banco di prova che ci darà un giudizio più definito su questo avvio di stagione amarantoceleste. L'obiettivo è quello di strappare i tre punti e rimanere al comando della classifica a punteggio pieno, ma contro la Came di Sylvio Rocha non sarà semplice.I veneti arrivano a questa sfida con grande bisogno di punti, dopo essere stati la rivelazione della scorsa stagione. Le partenze di giocatori importanti come Rangel e Alemao e una rosa in parte rinnovata giustificano un avvio a rilento, anche perchè la Came resta comunque squadra attrezzata. Ci sarà Japa Vieira, l'ex del match, confermato dalla scorsa stagione, cosi come Grippi e Schiochet, due elementi da tenere in grande considerazione. Occhio anche a Cainan De Matos e Bellomo, due giocatori importanti.Il Real arriva a questa sfida avendo collezionato, fino ad ora, solamente vittorie: l'ultima in settimana nel secondo turno di Coppa Della Divisione. Tutti a disposizione per i tecnici reatini: l'unico dubbio è relativo all'inserimento in lista di Borges, autore di una doppietta contro il Cesena. Inutile negare che l'asticella si alza, perchè la Came, soprattutto in casa, è squadra che fa dell'intensità e della qualità di gioco le sue armi prinicipali. Il Real ha le qualità per fare bottino pieno, necessario se si vorrà restare al comando della classifica.«La nostra strada è tracciata – sottolinea il tecnico David Festuccia prima di affrontare il viaggio verso Dosson, frazione di Treviso – siamo consapevoli di ciò che vogliamo e ogni giorno lavoriamo proprio in funzione degli obiettivi stagionali che la società ha prefissato. Veniamo da una trasferta a metà settimana che ci ha tolto un po’ di energie, ma martedì, grazie alla rotazione di tutti gli effettivi, abbiamo avuto modo di dosare le energie. Il Came Dosson? Per presentare la sfida vi invito semplicemente a sfogliare l’almanacco dello scorso anno: vi renderete conto che sia all’andata, che al ritorno, siamo stati battuti e questo credo possa bastare per identificare la formazione veneta come la nostra “bestia nera” evitando di scendere in campo diversamente da come abbiamo affrontato gli ultimi impegni in ordine di tempo».Intanto ieri il campionato ci ha regalato, negli anticipi, la prima sorpresa: la Lazio ha fermato sul 2-2 il Maritime Augusta, una delle squadre al comando della classifica a punteggio pieno, mentre nelle altre due gare la Feldi Eboli è passata 1-0 al PalaBianchini contro il Latina grazie ad un gol dell'ex Real Sergio Romano. Continua invece la marcia inarrestabile dell'Acqua&Sapone, che ha rifilato un sonante 6-1 esterno al Catania, prossimo avversario del Real al PalaMalfatti.: Morassi, Igor, Schiochet, Grippi, Vieira, Belsito, De Matos, Fusari, Bellomo, Sviercoski, Ronzani, Rosso, Cappelletto, Pietrangelo. All. Rocha: Garcia Pereira, Rafinha, Tuli, Esposito, De Michelis, Joaozinho, Nicolodi, Jefferson, Kakà, Chilelli, Chimanguinho, Stentella, Evandro, Giannone. All. Festuccia: Adilardi (Collegno), Acquafredda (Molfetta)Lazio - Maritime Augusta 2-2 (giocata ieri)Meta Catania - Acqua&Sapone 1-6 (giocata ieri)Lynx Latina - Feldi Eboli 0-1 (giocata ieri)Civitella Colormax - Real Arzignano (oggi, ore 18.30)Lollo Caffè Napoli - Italservice Pesaro (lunedì, ore 20.30)Acqua&Sapone Unigross 12Maritime Augusta 10Italservice Pesaro, Real Rieti e Feldi Eboli 9Lollo Caffè Napoli 6Real Arzignano 3Lazio, Came Dosson e Meta Catania 1Civitella Colormax e Lynx Latina 0