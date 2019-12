COSI' IN CAMPO

RIETI - Tornare a vincere uno scontro diretto di alta classifica e farlo con una prestazione convincente. La “mission” del Real Rieti è proprio questa: alle 20 gli amarantocelesti saranno di scena in un rinnovato PalaCercola di Napoli per la tredicesima di campionato contro l’Avellino.Il Sandro Abate sta vivendo un momento estremamente positivo: dopo l’arrivo in panchina dell’ex Real Marcelo Batista la squadra ha trovato maggiore continuità di risultati, ed è reduce dalla vittoria contro l’Arzignano e dal pareggio contro il Pesaro nella gara di recupero della nona di andata.Due risultati che hanno permesso ad Abdala e compagni di agganciare il Real a quota 25 in classifica. Partita dura, perché il Sandro Abate è squadra di qualità, da Mello agli ex Fantecele, Abdala e Kaka, appena arrivato sul mercato, oltre che Dian Luka e Molitierno tra i pali.Insomma, una sfida difficile, che il Real probabilmente dovrà affrontare senza Moura, che continua a fare i conti con qualche problema fisico dopo essere rientrato martedì contro la Cybertel Aniene. Jeffe va quindi verso un’altra partita da giocatore, anche se rispetto alla gara di Coppa della Divisione tornerà disponibile Javi Roni, rientrato dalla Spagna dopo il permesso concessogli dalla società.Servirà sicuramente alzare il livello di attenzione rispetto alle ultime sfide, per l’Avellino è squadra che ha giocatori in grado di fare male in ogni zona del campo: «Sappiamo che ci attende una partita difficile, ma abbiamo lavorato in settimana e siamo pronti». Questo, in sintesi, il pensiero di Sebastiano Tornatore, che dovrebbe comunque partire dalla panchina per lasciare spazio, tra i pali, a Fabio Tondi, protagonista di un buon esordio in amarantoceleste.Per il resto nessuna sorpresa in termini di formazione, con Ramon, Rafael e Fortino chiamati a trascinare il resto della squadra, anche se la speranza in casa Real è che piano piano lo stesso Rafinha possa tornare sui suoi standard di rendimento. Entrambe le squadra, in caso di successo, metterebbero una seria ipoteca alla qualificazione in Final Eight. Intanto gli amarantocelesti si preparano ad abbracciare Titon, che ieri, come annunciato dallo stesso giocatore, ha giocato l’ultima gara con la maglia del Genova, contribuendo, grazie ad una doppietta, alla vittoria esterna sul Latina.: Molitierno, Fantecele, Abate, Dian Luka, Mello, Vitiello, De Crescenzo, Menzeguez, Testa, Bebetinho, Kaka, Abdala, Iandolo, G.De Luca. All. Batista: Tondi, Jeffe, Ramon, Romano, Rafinha, Rafael, De Michelis, Jelovcic, Fortino, M. De Luca, Javi Roni, Relandini, Tornatore. All. Cundari-Jeffe: Di Lorenzo (Brindisi), Biondo (Varese)Lynx Latina – Cdm Futsal Genova 3-4 (giocata ieri)Todis Lido Di Ostia – Signor Prestito Cmb (stasera, ore 20)Italservice Pesaro – Feldi Eboli (stasera, ore 20.30)Cybertel Aniene – Kaos Mantova (domani, ore 18)Acqua&Sapone Unigross – Colormax Pescara (domani, ore 18.30)Came Dosson – Meta Catania Bricocity (domani, ore 18.30)Italian Coffee Petrarca – Real Arzignano (domani, ore 19)Acqua&Sapone Unigross 26Sandro Abate Avellino, Meta Catania e Real Rieti 25Italservice Pesaro 24Came Dosson 23Feldi Eboli 22Kaos Mantova 20Signor Prestito Cmb 17Colormax Pescara 15Cdm Futsal Genova 11Lynx Latina 9Todis Lido Di Ostia e Italia Coffee Petrarca 8Real Arzignano 6Cybertel Aniene 5