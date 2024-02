Rieti, rapina aggravata: arrestato dai carabinieri

RIETI - Nella notte del 13 settembre 2022, a Roma, per poco più di 100 euro, unitamente ad altri due complici, aveva aggredito con calci e pugni uno straniero, al quale, dopo la violenta aggressione, veniva sottratto il portafogli contenente il denaro e i documenti di riconoscimento.

Benché l’aggressione fosse avvenuta a volto coperto, l’uomo, 24enne extracomunitario, nello stesso giorno era stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale e, successivamente, sottoposto agli arresti domiciliari in Antrodoco.

Oggi, per quei fatti, la Stazione Carabinieri di Antrodoco ha eseguito un Ordine di Carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Roma traducendo il giovane egiziano presso la Casa Circondariale di Rieti, ove dovrà scontare una reclusione di ulteriori 14 mesi per rapina aggravata in concorso.