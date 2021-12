Pupi Avati a Rieti presenta “L’Alta Fantasia. Il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante”

RIETI - Pupi Avati fa tappa a Rieti per presentare il suo ultimo libro “L’Alta Fantasia. Il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante”, pubblicato per la casa editrice Solferino. Un romanzo con cui l’autore si prende una bella responsabilità, vista l’importanza dei personaggi tirati in ballo: il tutto si svolge 30 anni dopo la morte di Dante, quando Boccaccio prende l’incarico di rendere giustizia al Sommo Poeta, mettendosi in viaggio per raggiungere il convento dove vive la figlia dell’Alighieri per consegnarle del denaro.

Ma le circa 170 pagine del romanzo vanno ben oltre quella che potrebbe sembrare una “missione riparatrice”: il viaggio di Boccaccio è a un tempo picaresco, denso di significato e utile a ripercorrere anche la vita dello stesso Alighieri. Così Pupi Avati indaga, attraverso la figura di Boccaccio, gli amori ed i tormenti del Sommo Poeta, offrendone un profilo tutt’altro che scontato.

Dalla cinepresa alla penna: Avati si presenta anche come scrittore a chiunque vorrà partecipare alla presentazione de “L’Alta Fantasia”, prevista per domani (mercoledì 15 dicembre) al locale Le Tre Porte in via della Verdura; un incontro letterario durante il quale l’autore dialogherà con la blogger Giulia Ciarapica, intervallato dalla lettura di alcuni passi svolta dagli attori del Teatro Potlach, a partire dalle 18.