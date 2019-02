Rieti, AperiPsiche a Le Tre Porte

Ultimo aggiornamento: 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna a Rieti l'appuntamento mensile con l'"AperiPsiche". Oggi, mercoledì 20 febbraio, il locale "Le Tre Porte" ospiterà la psicologa e psicoterapeuta della Gestalt Eleonora Iampieri, per esplorare tematiche legate al mondo delle emozioni, davanti ad un ottimo aperitivo. Un'iniziativa tutta da scoprire, che attrae a sè una cornice di pubblico sempre più folta, grazie all'importanza degli argomenti approfonditi dalla dottoressa. «Ogni incontro è finalizzato, in un clima disteso ed informale, ad una migliore consapevolezza di sé e delle proprie relazioni con l'altro e con il mondo - spiega l'esperta - il tutto attraverso il confronto e le esperienze ludico-artistiche».Appuntamento alle 18.30 con "Tu chiamale se vuoi...emozioni", in cui la psicologia si fonderà con la buona tavola, grazie all'aperitivo fornito da "Le Tre Porte" e realizzato rigorosamente con i prodotti della nostre terre, da sempre padroni di casa nel locale in via della Verdura.Costo incontro + Aperitivo: €10