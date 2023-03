“Quasi sconosciuti”, il libro del giovane autore reatino Manuel Grassi verrà presentato a “Le tre porte”

RIETI - «Vi è mai capito di sentirvi inadeguati, costretti, limitati? Avete mai provato la sensazione che qualcuno intorno non vi stesse attribuendo il giusto valore avvicinandosi a voi più per interesse personale che per piacere?».

Queste, alcune delle domande che si è posto Manuel Grassi nel suo primo libro “Quasi Sconosciuti”, edito da Amarganta, iniziato a scrivere durante i lockdown.

Luigi, il protagonista del romanzo è intrappolato in una vita nella quale non si riconosce, si sente solo in un mondo mosso dall’egoismo. In viaggio per lavoro, l’incontro con una ragazza muterà radicalmente il corso degli eventi.

Il romanzo verrà presentato il sabato 25 marzo alle ore 17 presso il piano superiore dello spazio civico delle Tre Porte in via della Verdura 21 nel centro storico di Rieti.

Durante l’incontro, l’attore e regista sabino Emanuele d’Agapiti dialogherà con l’autore Manuel Grassi.

Il giovane scrittore vive a Rieti ed approda per la prima volta alla narrativa, dopo aver sperimentato altre forme di espressione come il disegno, la musica.



Sarà presente l'Assessore alla Cultura, Scuola, Università del Comune di Rieti, Letizia Rosati.