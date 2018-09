CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Dopo via Consoni tocca a via Garibaldi: il gran movimento di immigrati e richiedenti asilo all’altezza del civico 149 fa pensare alla presenza di un luogo di culto non autorizzato e, nelle vicinanze, di una casa di appuntamenti per l’esercizio della prostituzione, visto l’andirivieni di uomini e giovanissime donne di colore. La denuncia, circostanziata, arriva dai consiglieri comunali della Lega Andrea Sebastiani (nella foto) e Onorina Domeniconi ed è indirizzata al Questore Mannoni e al sindaco Cicchetti. Al...